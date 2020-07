Danas na snazi crveni meteoalarm za dijelove BiH

Za regiju Mostara, odnosno jug Bosne i Hercegovine, za danas je upaljen crveni meteoalarm.

Crveni meteoalarm je upaljen zbog visokih temperatura koje će iznositi između 39 i 41 stepen. Crveni meteoalarm označava izuzetno opasno vrijeme.

"Izuzetno intenzivan meteorološki događaj je prognoziran. Velika šteta i nezgode su moguće na velikom području i to u većini slučajeva s opasnošću po život. Često se informišite o očekivanim meteorološkim uslovima i rizicima. Pratite naredbe i savjete date od strane vaših državnih tijela u bilo kojim uslovima i budite spremni na vanredne mjere", navode iz Evropskog meteorološkog servisa Meteoalarm.

U četvrtak će u sjevernim dijelovima preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima na sjeveru je moguć poneki lokalni pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. Vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 30 i 35, na jugu zemlje do 40 stepeni.

U petak se u Bosni i Hercegovini se očekuje većinom umjereno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura vazduh većinom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.

U subotu će u Bosni i Hercegovini bizi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduh većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.