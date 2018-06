BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Padavine poslije podne i u večernjim časovima. Lokalno postoje uslovi i za pojavu grada.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 21 ºC

Banjaluka + 26 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 19 ºC

Livno + 17 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 20 ºC

Trebinje + 25 ºC