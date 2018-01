Danas oblačno uz povremenu kišu

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom.

Vjetar slab do umjeren, u većem dijelu Bosne povremeno jak, jugozapadni.

Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 3 do 9, a dnevne od 6 do 12, na sjeveru i sjeverozapadu do 15 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 9 ºC

Banjaluka + 14 ºC

Bijeljina + 10 ºC

Bihać + 13 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 12 ºC

Zenica + 12 ºC

Trebinje + 12 ºC

Bioprognoza:

Uz povoljne biometeorološke prilike većina ljudi će se osjećati bolje, a hronični bolesnici i meteoropati neće imati izraženijih poteškoća.