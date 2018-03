Danas pretežno oblačno, naveče snijeg i kiša

BANJALUKA, SARAJEVO - Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, poslijepodne i u večernjim časovima sa snijegom.

U Hercegovini snijeg postupno prelazi u kišu. Krajem dana i u Bosni snijeg postupno prelazi u kišu.

Intenzivnije padavine u noći sa četvrtka na petak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Jutarnja temperatura od -17 do -11, na jugu od -7 do -1, a najviša dnevna od -4 do 1, na jugu od 2 do 6 stepeni.

Sarajevo -1 ºC

Banjaluka -1 ºC

Bijeljina -1 ºC

Bihać -1 ºC

Livno +2 ºC

Mostar +5 ºC

Zenica +3 ºC

Trebinje +5 ºC

Bioprognoza:

Opšta slika će i dalje biti loša u većem dijelu dana. Hladno vrijeme uzrokovaće probleme osjetljivim osobama, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju.

Lagani porast temperature vazduha sa dolaskom noći pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a hronični bolesnici i meteoropate mogli bi osjetiti djelimično olakšanje. Uz manje izraženo sjeverno strujanje, osjet hladnoće takođe bi trebalo da se umanji.