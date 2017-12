Danas pretežno oblačno, povremeno sunčano

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme, sa povremenim sunčanim intervalima.

Poslije podne ili u večernjim časovima postepeno naoblačenje sa sjeverozapada.

Vjetar slab u Bosni uglavnom zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnje temperature od -8 do -2, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 3 do 9 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 0 ºC

Banjaluka + 4 ºC

Bijeljina + 4 ºC

Bihać + 4 ºC

Livno + 2 ºC

Mostar + 8 ºC

Zenica + 2 ºC

Trebinje + 8 ºC

Bioprognoza:

Nakon hladnog jutra u cijeloj zemlji opšta slika djelimično će se popraviti pod uticajem stabilnijeg vremena i povremenih sunčanih intervala.

Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju.

EVROPSKO VRIJEME

Atina 18°

Beograd 0°

Berlin - 1°

Bukurešt 3°

Budimpešta 0°

Moskva 6°

Dablin 8°

Kijev 2°

London 9°

Madrid 4°

Minsk 1°

Pariz - 1°

Prag 0°

Rim 6°

Sofija 5°

Stokholm 5°

Beč 0°

Varšava 1°