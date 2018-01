Danas pretežno oblačno

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Jutarnja temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 14 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 5 ºC

Banjaluka + 10 ºC

Bijeljina + 8 ºC

Bihać + 10 ºC

Livno + 4 ºC

Mostar + 10 ºC

Zenica + 7 ºC

Trebinje + 10 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. U Hercegovini uz više sunca trebalo bi biti ugodnije, dok će u unutrašnjosti, naoblačenje i zadržavanje magle loše uticati na hronične bolesnike.