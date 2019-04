Danas pretežno oblačno

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me s ki­šom, lo­kal­nim pljus­ko­vi­ma i grmlja­vi­nom.

Pri­je po­dne pa­da­vi­ne se očeku­ju u južnim i ju­go­za­pa­dnim po­dručji­ma. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 3 do 9, na ju­gu do 12, a naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra od 12 do 18 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo + 14 ºC oblak/ki­ša

Ba­nja­lu­ka + 10 ºC oblak/ki­ša

Bi­je­lji­na + 10 ºC oblak/ki­ša

Bi­hać + 8 ºC oblak/ki­ša

Li­vno + 10 ºC oblak

Mos­tar + 13 ºC oblak/ki­ša

Ze­ni­ca + 13 ºC oblak/ki­ša

Tre­bi­nje + 13 ºC oblak

Pe­tak

max + 14 ºC

min. +2 ºC

oblak/ki­ša

Su­bo­ta