Danas pretežno sunčano, ponegdje moguća kiša

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne uglavnom biti sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

Povremeno i ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar u Bosni slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 8 do 14, dnevne od 11 do 17, na jugu od 17 do 23 stepena Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 10 ºC

Banjaluka 10 ºC

Bijeljina 10 ºC

Bihać 9 ºC

Livno 10 ºC

Mostar 17 ºC

Zenica 9 ºC

Trebinje 18 ºC

Bioprognoza

Usljed prolaska pogoršanja iznad naše zemlje biometeorološke prilike su nepovoljne. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, razdražljivosti i nesanice Porast sadržaja vlage u zraku i zahlađenje stvaraće probleme, ponajviše astmatičarima i bolesnicima sa kardiovaskularnim tegobama. Opšta slika će biti lošija u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni.