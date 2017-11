Danas pretežno sunčano

BANJALUKA - Da­nas se u BiH oče­ku­je sun­ča­no uz ma­lu do umje­re­nu obla­čnost.

U ju­tar­njim ča­so­vi­ma po ko­tli­na­ma Bo­sne je mo­gu­ća ma­gla.

Vje­tar u Bo­sni slab ju­go­za­pa­dni, a u Her­ce­go­vi­ni ugla­vnom sla­ba bu­ra.

Ju­tar­nje tem­pe­ra­tu­re od -1 do 5, na ju­gu od 4 do 9, a dne­vne od 9 do 15 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo + 12 ºC

Ba­nja­lu­ka + 14 ºC

Bi­je­lji­na + 14 ºC

Bi­hać + 13 ºC

Li­vno + 10 ºC

Mos­tar + 15 ºC

Ze­ni­ca + 13 ºC

Tre­bi­nje + 15 ºC

Bio­pro­gno­za:

Op­šta sli­ka će se po­bolj­ša­ti u ci­je­loj ze­mlji. Na­kon pro­hla­dnog ju­tra, to­kom da­na će do­ći do po­ras­ta tem­pe­ra­tu­ra uz duže sun­ča­ne in­ter­va­le, što će ugo­dno dje­lo­va­ti na ve­ći­nu po­pu­la­ci­je.

Te­go­be kod osje­tlji­vih oso­ba dje­li­mi­čno će se sma­nji­ti. Pre­po­ruč­lji­vo je po­sve­ti­ti pažnju pri­kla­dnom odi­je­va­nju u ju­tar­njim i ve­čer­njim ča­so­vi­ma.

Evropsko vrijeme

Ati­na 12°

Beo­grad 6°

Ber­lin 4°

Bu­ku­rešt 7°

Bu­dim­pe­šta 4°

Mos­kva 5°

Da­blin 12°

Ki­jev 2°

Lon­don 13°

Ma­drid 11°

Min­sk 1°

Pa­riz 8°

Prag 7°

Rim 13°

So­fi­ja 6°

Stok­holm -2°

Beč 4°

Var­ša­va 2°