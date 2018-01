Danas pretežno sunčano

BANJALUKA - Da­nas se u BiH oče­ku­je pre­te­žno sun­ča­no vri­je­me.

Ju­tro pro­hla­dno sa mra­zom i ma­glom po ko­tli­na­ma.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od -6 do 0, na pla­ni­na­ma do -14, na ju­gu od 0 do 4, a naj­vi­ša dne­vna od 3 do 9, na ju­gu, sje­ve­ru i sje­ve­ro­za­pa­du na­še ze­mlje od 8 do 12 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Temperature:

Sa­ra­je­vo + 4 ºC

Ba­nja­lu­ka + 10 ºC

Bi­je­lji­na + 10 ºC

Bi­hać + 10 ºC

Li­vno + 4 ºC

Mos­tar + 10 ºC

Ze­ni­ca + 11 ºC

Tre­bi­nje + 10 ºC

Bio­pro­gno­za:

Uz po­vo­ljne bi­ome­te­oro­lo­ške pri­li­ke ve­ći­na lju­di će se osje­ća­ti bo­lje, a hro­ni­čni bo­le­sni­ci i me­te­oro­pa­ti ne­će ima­ti izra­že­ni­jih po­te­ško­ća.

U ju­tar­njim ča­so­vi­ma oče­ku­ju se nis­ke tem­pe­ra­tu­re, sto­ga je ne­op­ho­dno po­ves­ti ra­ču­na o pri­mje­re­nom odi­je­va­nju i za­šti­ti od hla­dno­će.

Hro­ni­čni bo­le­sni­ci, po­se­bno as­tma­ti­ča­ri i oso­be sa bo­les­ti­ma krvnih su­do­va u tom di­je­lu da­na bi tre­ba­li sma­nji­ti bo­ra­vak na otvo­re­nom.