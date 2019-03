BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Krajem dana i u večernjim časovima porast naoblačenja, što će u Bosni usloviti kišu u nižim područjima, a u višim snijeg.

Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 17 do 23 stepena Celzijusa.

Sarajevo +17ºC

Banjaluka +17ºC

Bijeljina +15ºC

Bihać +17ºC

Livno +13ºC

Mostar +18ºC

Zenica +17ºC

Trebinje +15ºC