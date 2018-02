Danas promjenljivo oblačno

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas se očekuje promjenljivo vrijeme, a poslije podne moguće je naoblačenje na jugu i zapadu sa slabim padavinama.

Ujutro će biti promjenljivo, u Krajini i pretežno oblačno, u kotlinskim predjelima sa maglom ili niskom oblačnošću, suvo i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na jugu i zapadu moguće je naoblačenje sa slabim padavinama prema večeri, u početku sa kišom koja će na zapadu i sjeveru u višim predjelima preći u slab snijeg.

Na istoku se slabe padavine očekuju do narednog jutra.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, a najviša dnevna do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Vjetar je moguć u zapadnim i sjevernim krajevima, slab sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim krajevima južnih smjerova.