Danas sunčano i prijatno toplo

Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugoistočni.

Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 20 ºC

Banjaluka 17 ºC

Bijeljina 17 ºC

Bihać 15 ºC

Livno 18 ºC

Mostar 22 ºC

Zenica 20 ºC

Trebinje 20 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vrijeme i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu populacije. Manje poteškoće moguće su u jutarnjim časovima usljed magle i nešto izraženijeg sadržaja vlage u vazduhu, u ostatku dana toplije i ugodnije. Opšta slika će biti ljepša u Bosni.