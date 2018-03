Danas sunčano i toplije

BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 12 ºC

Banjaluka + 16 ºC

Bijeljina + 15 ºC

Bihać + 15 ºC

Livno + 12 ºC

Mostar + 15 ºC

Zenica + 14 ºC

Trebinje + 14 ºC

Bioprognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Stabilnije vrijeme, uz povremene sunčane periode i ne suviše visoke temperature, ugodno će djelovati na većinu populacije. Sa dolaskom noći opšta slika će se pogoršavati usljed nadolazeće promjene vremena, stoga bi osjetljive osobe mogle imati nešto izraženije tegobe.