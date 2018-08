Danas sunčano i toplije

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Rijetki i slabi lokalni pljuskovi se očekuje u planinskim područjima istočne i jugoistočne BiH.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Bez padavina u Posavini, Krajini i na jugu Hercegovine.

Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno i obilne.

Jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 23 do 29 °C.

U srijeda nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 23 do 29 °C.