Danas sunčano uz malu oblačnost

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U večernjim časovima na sjeveroistoku Bosne moguća je kiša.

Jutarnja temperatura od -6 do 0, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu od 4 do 10 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 3 ºC

Banjaluka + 7 ºC

Bijeljina + 4 ºC

Bihać + 7 ºC

Livno + 5 ºC

Mostar + 9 ºC

Zenica + 5 ºC

Trebinje + 10 ºC

Bioprognoza:

Nakon hladnog jutra u cijeloj zemlji opšta slika djelimično će se popraviti pod uticajem stabilnijeg vremena i povremenih sunčanih intervala.

Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od niskih temperatura. Duže zadržavanje oblačnosti u Bosni može kod osjetljivih osoba uzrokovati poteškoće.

U Hercegovini sunčanije u većem dijelu dana, pri tome neuobičajeno hladno za ovaj dio godine, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

EVROPSKO VRIJEME

Atina 20°

Beograd 0°

Berlin - 1°

Bukurešt 3°

Budimpešta 0°

Moskva 6°

Dablin 8°

Kijev 2°

London 9°

Madrid 4°

Minsk 1°

Pariz - 1°

Prag 0°

Rim 6°

Sofija 5°

Stokholm 5°

Beč 0°

Varšava 1°