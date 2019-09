Danas toplije, temperatura do 30 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje umjereno oblačno i toplije vrijeme sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusovih.

Jutro je svježe i malo do umjereno oblačno i manje svježe, ponegdje oko rijeka i po kotlinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće umjereno, a prema večeri i tokom noći pretežno oblačno, te osjetno toplije i suvo vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnog i jugoistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od četiri do 10, na jugu 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 30, na planinama oko 20 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak, 23. septembra, ujutro će biti oblačno sa slabom kišom u većini krajeva, a tokom dana i popodne biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Prema večeri padavine jačaju. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na planinama od osam, a najviša dnevna od 17 do 24, na planinama oko 14 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 24. septembra, ujutro se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, u Hercegovini i pljuskovima sa grmljavinom.

Oblačno vrijeme sa kišom zadržaće se tokom prijepdneva, a u drugom dijelu dana moguće je razvedravanje prvo na sjeverozapadu, kasnije popodne i do večeri i u ostalim krajevima moguć je prestatak padavina i smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura biće od osam do 14, na jugu 17, a najviša dnevna od iznosiće 12 do 18, na jugu Hercegovine do 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 25. septembra, ujutro će biti malo do umjereno oblačno, na jugu pretežno vedro.

Tokom dana povećanje oblačnosti bez padavina, uz sunčane intervale mjestimično. Kasno uveče postoji mogućnost za slabu kišu na krajnjem sjeverozapadu.

Jutarnja temperatura iznosiće od osam do 14, na jugu 17, a najviša dnevna biće od 18 do 24, na planinama oko 16 stepeni Celzijusovih.