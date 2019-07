Danas toplo, temperatura do 32 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost i toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren, sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 29 ºC

Livno + 25 ºC

Mostar + 32 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 29 ºC

Srijeda

max + 34 ºC

min. +13 ºC

Četvrtak

max. + 34 ºC

min. + 13 ºC