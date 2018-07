Danas toplo, temperatura do 34 stepena

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha do 34 stepena.

Ujutru će biti pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme. Sredinom dana na zapadu i jugoistoku očekuje se jači razvoj oblačnosti sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi će biti češći u brdsko-planinskim predjelima.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, popodne u skretanju na jugozapadni.

Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

Meterolozi su za početak naredne sedmice najavili nestabilno vrijeme sa pljuskovima, grmljavinom, a ponegdje i lokalnim nepogodama.