Tokom vikenda u BiH se očekuje oblačno vrijeme s kišom.

U višim područjima i na planinama očekuje se prelazak kiše u snijeg. Padavine će prestajati u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 4 do 9, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 1 ºC

Banjaluka + 5 ºC

Bijeljina + 5 ºC

Bihać + 4 ºC

Livno + 3 ºC

Mostar + 10 ºC

Zenica + 2 ºC

Trebinje + 8 ºC

Ponedjeljak

max + 14 ºC

min. 4 ºC

Utorak

max. + 13 C

min. 1 ºC