Danas u BiH oblačno uz lokalne pljuskove

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana.

U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Poslije podne u dijelu BiH su mogući lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom.

Vjetar u dijelu BiH će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 25 do 30, na jugu do 33 °C.

Sarajevo + 27 ºC Banjaluka + 27 ºC Bijeljina + 27 ºC Bihać + 27 ºC Livno + 25 ºC Mostar + 33 ºC Zenica + 26 ºC Trebinje + 30 ºC