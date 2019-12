Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom. Više padavina poslije podne i tokom noći.

Krajem dana kiša prelazi u susnježicu i snijeg.

Očekivana visina snježnog pokrivača, uglavnom, od 1 do 5, na planinama od 10 do 15 cm.

Jutarnja temperatura od 0 do 5, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove

Sarajevo 9ºC

Banjaluka 4ºC

Bijeljina 4ºC

Bihać 1ºC

Livno 7ºC

Mostar 12ºC

Zenica 8ºC

Trebinje 12ºC