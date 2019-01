Danas u BiH pretežno oblačno sa snijegom

SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu zemlje.

Očekivana visina novog snježnog pokrivača uglavnom od 2 do 10, ponegdje do 15 cm. Jutarnja temperatura od 7 do 2, na jugu od 1 do 4, a najviša dnevna od 3 do 3, na jugu od 2 do 6 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 1 ºC oblak/snijeg

Banjaluka 0 ºC oblak/snijeg

Bijeljina 0 ºC oblak/snijeg

Bihać 0 ºC oblak/kiša

Livno 2 ºC oblak/sunce

Mostar + 4 ºC oblak

Zenica 0 ºC oblak/kiša

Trebinje + 3 ºC oblak/sunce

Petak

max + 6 ºC

min. 8 ºC

oblak/kiša

Subota

max. + 7 C

min. 10 ºC

oblak/sunce