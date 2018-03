Danas u BiH pretežno oblačno

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno sa kišom u većini područja, uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti tokom dana.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Hercegovini sa jakim udarima. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza:

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspo-loženja. Kod osjetljivih osoba moguće su umjerene poteškoće, pretežno zbog povremeno izraženije oblačnosti. Temperature neće suviše rasti, što će činiti dan ugodnijim. Usljed blizine ciklona, opšta slika će se djelimično pokvariti sa dolaskom noći.