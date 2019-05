BANJALUKA, SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U poslijepodnevnim časovima mogući si lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 22 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 16ºC

Banjaluka + 18ºC

Bijeljina + 17ºC

Bihać + 18ºC

Livno + 11ºC

Mostar + 16ºC

Zenica + 18ºC

Trebinje + 16ºC

Utorak

max + 23ºC

min. + 4ºC

Srijeda

max. + 24ºC

min. + 5ºC