U BiH pretežno sunčano

Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme, slaba kiša je moguća u ranim jutarnjim časovima.

Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 10 do 15, a najviša dneva temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 20 ºC

Banjaluka + 22 ºC

Bijeljina + 20 ºC

Bihać + 22 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 22 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 19 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Tokom prijepodneva će biti ugodnije u odnosu na drugi dio dana, kada će pogoršanje vremena praćeno padavinama negativno djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i Krajini.