Danas će u BiH biti pretežno sunčano vrijeme.

U jutarnjim časovima po kotlinama očekuju se magla i slab vjetar. Jutarnje temperature biće od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, dnevne od 12 do 18, a na jugu 20 °C.

Sarajevo + 11 ºC

Banjaluka + 18 ºC

Bijeljina + 18 ºC

Bihać + 17 ºC

Livno + 10 ºC

Mostar + 12 ºC

Zenica + 11 ºC

Trebinje + 10 ºC

Petak

max + 18 ºC

min. +1 ºC

Subota

max. + 17 C

min. + 1 ºC