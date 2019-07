Danas u BiH pretežno sunčano

Danas u BiH će biti uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost.

Tokom poslijepodneva porast oblačnosti u centralnim, zapadnim i jugoistočnim područjima zemlje, kao i u većem djelu Hercegovine može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 30 do 35 °C.

Sarajevo + 25 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 21 ºC

Mostar + 32 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 30 ºC

Petak

max + 34 ºC

min. + 13 ºC

Subota

max. + 35 C

min. + 14 ºC