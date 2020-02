Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Poslije podne naoblačenje na jugu i u zapadnim područjima zemlje, a u tokom noći i u ostatku BiH.

U večernjim časovima slaba kiša moguća je ponegdje u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove

Sarajevo 14ºC

Banjaluka 16ºC

Bijeljina 16ºC

Bihać 15ºC

Livno 9ºC

Mostar 14ºC

Zenica 15ºC

Trebinje 14ºC