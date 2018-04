Danas se u BiH očekuje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima, veći dio dana, sjevermi i sjeverozapadni

Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza:

Uz povoljne biometeorološke prilike, bez izraženijih oscilacija temperature i atmosferskog pritiska, većina ljudi trebalo bi da se ugodnije osjeća. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izražene.