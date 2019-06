Danas se u BiH očekuje sunčano i vruće vrijeme.

Poslijepodnevni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u sjevernim i istočnim područjima.

Jače grmljavinsko nevrijeme moguće je na sjeveroistoku zemlje. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 30 do 36 ste-peni Celzijusa.

Sarajevo + 33 ºC

Banjaluka + 33 ºC

Bijeljina + 33 ºC

Bihać + 31 ºC

Livno + 26 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 34 ºC

Trebinje + 28 ºC

Petak

max + 34 ºC

min. +14 ºC

Subota

max. + 37 ºC

min. + 16 ºC