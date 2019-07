Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme.

Postupan porast oblačnosti tokom poslijepodneva i u večernjim časovima u dijelu BiH može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni.

Sarajevo + 34 ºC

Banjaluka + 32 ºC

Bijeljina + 30 ºC

Bihać + 31 ºC

Livno + 30 ºC

Mostar + 37 ºC

Zenica + 31 ºC

Trebinje + 33 ºC

Srijeda

max + 34 ºC

min. +15 ºC