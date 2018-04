Danas u BiH umjereno oblačno

BANJALUKA, SARAJEVO - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na sjeveru Bosne vjetar istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Sarajevo +22ºC

Banjaluka +22ºC

Bijeljina +21ºC

Bihać +21ºC

Livno +20ºC

Mostar +24ºC

Zenica +23ºC

Trebinje +21ºC

Četvrtak

max +26ºC

min. +6ºC

Petak

max. +24ºC

min. +6ºC

Subota

max. +24ºC

min. +5ºC

Bioprognoza:

Prolazak pogoršanja i postepena stabilizacija vremenskih prilika ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Negativni uticaj promjenjivog vremena duže će se zadržati u Hercegovini. Opšta slika će se dodatno popraviti u drugom dijelu dana.

Evropsko vrijeme

Atina 19°

Beograd 20°

Berlin 17°

Bukurešt 18°

Budimpešta 15°

Moskva 16°

Dablin 7°

Kijev 16°

London 9°

Madrid 7°

Minsk 16°

Pariz 11°

Prag 16°

Rim 16°

Sofija 16°

Stokholm 5°

Beč 16°

Varšava 19°