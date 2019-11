Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusa.

Prognoza za veće gradove

Sarajevo 11ºC

Banjaluka 10ºC

Bijeljina 12ºC

Bihać 10ºC

Livno 10ºC

Mostar 16ºC

Zenica 11ºC

Trebinje 15ºC