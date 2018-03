Danas u BiH veoma toplo, temperatura do 20 stepeni

BANJALUKA – Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu do 20 stepeni celzijusa.

U hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se postepeno naoblačenje poslije podne ili u večernjim satima očekuje i u ostatku zemlje, kada je moguća i slaba kiša.

U večernjim satima jak, na jugozapadu Bosne i u Krajini sa olujnim udarima. Dnevne temperature od 14 do 20 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu i ponegdje u centralnim područjima Bosne.

Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 18 °C.

U utorak uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana ili u večernjim satima prestanak padavina. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 10 do 16 °C.