Danas u BiH veoma toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme, na sjeveru vruće i sparno.

Ujutro će biti vedro sa malo oblaka, ali toplo, a tokom dana sunčano, uz malu dnevnu oblačnost, veoma toplo i na sjeveru vruće i sparno. Kratkotrajna kiša ili rjeđi pljusak mogući su popodne ponegdje u centralnim i zapadnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, na planinama od 13 stepeni, a najviša dnevna od 26 u planinama, u većini predjela od 29 do 34, na sjeveroistoku do 36 stepeni Celzijusovih.

Postepena promjena vremena može se očekivati od ponedjeljka poslije podne za kada meteorolozi najavljuju povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti mjestimičnu kišu i po koji pljusak na jugozapadu, a do večeri i tokom noći kišu sa grmljavinom u većini krajeva.