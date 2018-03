Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku Bosne pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje do kraja dana.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Opšta slika će biti ljepša u unutrašnjosti. Mada će povremeno biti tmurno vrijeme, slabljenje južine i temperature koje neće suviše oscilirati povoljno će djelovati na većinu populacije.