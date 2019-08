Danas veoma toplo, popodne mogući pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno i veoma toplo vrijeme, a popodne su mjestimično mogući pljuskovi i grmljavina.

Ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, a na jugu vedro, dok će tokom dana biti sunčano, uz rast oblačnosti, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Popodne su mjestimično mogući pljuskovi i grmljavina, prvo na planinama na jugozapadu, zatim u centralnom pojasu, a prema večeri na sjeveru, sjeveroistoku i istoku.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Čemerno, Šipovo 22, Ribnik, Mrkonjić Grad 24, Nevesinje, Mrakovica, Kalinovik 25, Sokolac, Ivan Sedlo 26, Rudo, Han Pijesak, Višegrad, Sanski Most 27, Foča, Bihać, Bugojno 28, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor 29, Gradačac, Livno, Sarajevo, Bileća, Srbac, Srebrenica 30, Doboj, Mostar 31, Brčko, Grude, Neum, Široki Brijeg, Tuzla, Trebinje 32, Zvornik 33, Zenica, Bijeljina 34 stepena Celzijusova.