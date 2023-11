Danas vjetrovito i hladno sa padavinama

​BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno, vjetrovito i hladno vrijeme sa padavinama.

Padavine se očekuju u brdsko-planinskim predjelima, uz porast snježnog pokrivača, a tokom dana će uz zahlađenje kiša preći u susnježicu i snijeg ponegdje i u nižim predjelima. Uveče će padavine postepeno prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren, na jugu i planinama jak sjeverni.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 11, u višim predjelima oko nula stepeni. Zbog zahlađenja temperatura vazduha uveče će temperatura vazduha biti od minus čestiti do dva, na jugu do pet, a u višim predjelima do minus osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak minus četiri, Čemerno, Bjelašnica, Glamoč minus dva, Sokolac minus jedan, Bugojno, Jajce, Livno, Zenica nula, Bihać, Drvar, Sarajevo jedan, Banjaluka, Doboj, Tuzla dva, Bijeljina, Brčko, Sanski Most tri, Bileća, Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Han Pijesku je 12 centimetara, na Sokocu pet, na Mrakovici i u Kneževu tri, u Kalinoviku, na Čemernu i u Srebrenici jedan centimetar, navodi "Srna".

U protekla 24 časa najviše padavina zabilježeno je u Bileći 74 litra po metru kvadratnom, Trebinju 53, Čemernu 38, Foči i Rudom 26 litara po metru kvadratnom.

