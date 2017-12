"Dani Banje Vrućice": Okupili doktore od Banjaluke do Kube

TESLIĆ - Sada već tradicionalna manifestacija "Dani Banje Vrućice" održana je u subotu u hotelu "Kardijal", a ova 14. po redu manifestacija okupila je više od 200 eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.

"Ove godine ćemo imati predavanje dvije doktorke sa daleke Kube, koje će nam prezentovati najnovije rezultate u liječenju vakcinama koje se daju oboljelima od raka pluća. Takođe, imamo predavanja iz kardiologije i pulmologije", kazao je Aleksandar Radošević, direktor "Banje Vrućice". On je istakao i da su u godini na izmaku napravili svojevrstan rekord.

"Možemo se pohvaliti da imamo veoma uspješnu godinu iza nas gdje ćemo ostvariti više od 230.000 noćenja, što će biti treći najbolji rezultat u 98-godišnjoj istoriji Banje Vrućice", rekao je on.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, on kaže da se oni kreću u oblastima zdravstva i turizma.

"U oblasti zdravstva smo u fazi izrade projekta. Kada je u pitanju turizam, projekat je gotov, samo čekamo potrebne dozvole, te čim ih dobijemo odmah krećemo u realizaciju, mi smo spremni", kaže Radošević.

Jedan od učesnika Veljko Marić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči, izdvojio je "Banju Vrućicu" kao jedan od rijetkih kompleksa koji ima tradiciju u rehabilitaciji bolesnika poslije komplikovanih zahvata.

"Vidjećemo da li mi uopšte možemo da infrastrukturno pratimo 'Banju Vrućicu', jer ovo je zaista jedna ustanova koja zavređuje pažnju ne samo u državi, nego i šire. U svakom slučaju, mi iz zdravstvenih ustanova mnogo naučimo na ovakvim skupovima", govori Marić.

On je svim pacijentima, a pogotovo onima s kardiovaskularnim problemima preporučio banjsku rehabilitaciju.

"Svakako to je nešto veoma važno. Mislim da to najbolje znaju u menadžmentu Banje, jer i pored ovolikog kapaciteta, uvijek imaju, ako to tako možemo reći, problem s popunjenošću", navodi Marić.

Dragan Unčanin, predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske, bio je posebno zadovoljan činjenicom što je termin obilježavanja dana Banje nekoliko mjeseci poslije evropskog kongresa kardiologa.

"Što znači da mi odmah prezentujemo preporuke za liječenje kardiovaskularnih bolesnika i na taj način najdirektnije podijelimo kvalitetnu i brzu informaciju", govori Unčanin.

On je naveo da je u RS broj oboljelih od kardiovaskularnih oboljenja u laganom padu, ali da je i dalje visok.

Za pad se, kaže, prije svega može zahvaliti pojačanoj brizi građana za svoje zdravlje i prevenciji.

Kongresu su, između ostalog, prisustvovali i Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma RS, i Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.

"'Banja Vrućica' je naš biser, tako da nastojimo da unaprijedimo ovo što već imamo. Sigurno je da RS stoji iza projekata koje ima 'Banja Vrućica' i od rukovodstva smo dobili uvjeravanje da će naredne godine imati 300.000 noćenja. Imamo jedan dobar spoj svih akcionara koji su aktivni, odgovornosti prema radu i sposobnog menadžmenta i sav ovaj uspjeh sigurno je zbog toga i došao", navodi Gluhaković.

Bogdanić je istakao da je urađeno mnogo toga dobrog, prije svega što je napravljena baza da se u kompleksu mogu liječiti i pacijenti iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, a u uskoro i iz Evrope.

"Cilj je da u budućnosti ova, ali i druge ustanove budu dio zdravstvenog sistema, ali i da toliko ojačaju da budu nezavisne i stvarno ne mislim da je to neki problem, samo treba doći do malih promjena i stvorićemo jednu finansijski održivu priču", kazao je Bogdanić.