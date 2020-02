Dašak Indonezije u Tuzli

TUZLA - Na Univerzitetu u Tuzli danas je otvoren kutak Republike Indonezije uz prisustvo ambasadorice Republike Indonezije Amelie Achmad Yani, koja je dio bogate kulture i tradicije prenijela i u ovaj grad.

Ona je izrazila zadovoljstvo što se na ovaj način Indonezija približila Tuzli, a pokazala je i tradicionalnu indonežansku nošnju, u kojoj je došla.

"Ovdje će se moći vidjeti umjetnine koje su stigle s Balija iz Indonezije. Nadam se da ćemo na ovaj način pojačati veze između Indonezije i Tuzle i BiH", dodala je.

Saradnja Indonezije i Univerziteta traje duži period, a uspostavljena je zahvaljujući upravo indonežanskoj ambasadorici, koja je povezala Tuzlanski univerzitet s nekim od vodećih univerziteta u Indoneziji, čiji su studenti već bili u Tuzli na Medicinskom fakultetu, a ove godine bi trebalo domaći studenti da idu u Indoneziju.

"Uspostavljena je saradnja s Univerzitetom u Džakarti i dva univerziteta u Badungu, a to podrazumijeva razmjenu nastavnika i studenta. S ambasadoricom ćemo razgovarati kako da tu uspostavljenu saradnju realiziramo", kazala je Nermina Hadžigrhić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Studenti su imali priliku slušati predavanje Agunga Raia, profesora i osnivača ARMA Museum & Resort s Balija, na temu "Relationship between men and their Gods from the Perspective of Hindu Bali Religion and Culture" .

"Ovo predavanje predstavlja tradiciju i kulturu Balija, a zapravo povezuje prošlost i budućnost. Principi kulture na Baliju su da se mora uvijek održavati ono što je bilo u prošlosti jednog naroda. Na taj način graditi veze u budućnosti i prijateljstva između ljudi. Predavanje pokazuje tri principa na kojima počiva kultura na Baliju", objasnio je profesor Rai.