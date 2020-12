Daun sindrom centar sarađivaće s ruskim fondom u borbe protiv stigme

Daun sindrom centar u petak je održao online konferenciju s predstavnicima Humanitarnog fonda za osobe s Daunovim sindromom "Downside UP" iz Moskve, s kojim je dogovorena saradnja.

Zoran Jelić, direktor Daun sindrom centra iz Banjaluke, rekao je za "Nezavisne" da je ovo za osobe s Daunovim sindromom veliki praznik, jer su uspostavili veliko prijateljstvo, koje će im pomoći da razmijenom iskustava i da se zajedno bore protiv stigme osoba s Daunovim sindromom.

"Razgovarali smo o načinu saradnje i kako ćemo razmjenjivati iskustva, prikazali smo linkove s naše i njihove strane šta smo dosad radili. Uz pomoć Predstavništva RS u Rusiji organizovaćemo naredni sastanak, na kojem ćemo konkretizovati ko će od njihovih stručnjaka raditi s našim mladima", naveo je Jelić.

Prema njegovim riječima, potrebno je preslikati njihov model prakse u radu s osobama s Daunovim sindromom, te vidjeti kako se u Rusiji bore sa stigmom prema ovim osobama.

"Dogovoreni su naredni koraci u smislu da će njihovi stručnjaci razgovarati s našima i učiti od Rusa. Povezali smo se s jednom od najvećih organizacija u Rusiji, ali i u svijetu, koje rade s osobama s Daunovim sindromom", objasnio je Jelić.

Prema njegovim riječima, na konferenciji su bili prisutni i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

Škrbić je rekao da je neophodno da se društvo, ali i pojedinci zajedno bore protiv stigme prema osobama s Duanovim sindromom.

"Mi na Medicinskom fakultetu prepoznali smo značaj borbe protiv stigme i imamo senzibilitet prema takvim osobama. Oni moraju imati svoje mjesto u društvu i mogu biti korisni članovi zajednice", kazao je on.

Jelić je rekao da je razgovarano i o inicijativi da se preslika sistem zakonodavstva iz Rusije na resorno ministarstvo kako bi osobe s Daunovim sindromom mogle raditi.

"Kada bi se to omogućilo, osobe s Daunovim sindromom bi imale velike mogućnosti za posao, te bi ovo dalo vjetar u leđa njihovim roditeljima", naglasio je Jelić.

Dodao je će od ovog fonda naučiti način pristupanja socijalnoj rehabilitaciji osoba s Daunovim sindromom.

"Oni su iznenađeni našim programom, jer mi imamo inovativne metode, te smo razmijenili iskustva. Takođe, oni traže da mi detaljno opišemo uspjeh polaznika nakon četiri godine, da bi statistički došli do podataka koliko su osobe s Daunovim sindromom imale mogućnost napretka. Naučićemo kako se radi i ciljana rana intervencija osoba s Daunovim sindromom, i to od nula do sedam godina, ne samo njih, nego i njihovih roditelja", zaključio je Jelić.