Davidović: Odgovornošću smo izbjegli loš scenario

Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske, izjavila je u intervjuu Srni da su svi sportski savezi, kao i građani Republike Srpske pokazali visok nivo odgovornosti i, poštujući sve mjere nadležnih institucija, značajno doprinijeli da Srpska izbjegne loše scenarije kojih je bilo u mnogim evropskim zemljama zbog pandemije virusa korona.

"Želim i ovu priliku da iskoristim i da zahvalim na tome", rekla je Davidovićeva i dodala da je ministarstvo sve vrijeme u kontaktu sa sportskim savezima i prati epidemiološku situaciju.

Ona je istakla da se odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije do 6. juna godine zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, osim za sportove bez prisustva publike, i to atletiku, biciklizam, bodibilding, vazduhoplovstvo, kajak, kanu i rafting, stoni tenis, streljaštvo, tenis, auto-moto sport, gimnastiku, planinarstvo, badminton, veslanje, sportove podvodnih aktivnosti, sportski ribolov, konjički sport, streličarstvo, golf, dizanje tegova, jedrenje i triatlon.

"Sve dalje odluke biće, kao i svaka do sada, donesene blagovremeno jer smo i dalje oprezni, pratimo epidemiološku situaciju i ne želimo da ugrozimo sve što smo do sada postigli. Vidimo da je u nekim zemljama totalnim popuštanjem mjera došlo do pogoršanja situacije i zato je oprez neophodan", naglasila je Davidovićeva u intervjuu za Srnu.

Ona je istakla da je Republički štab za vanredne situacije odmah po pojavi virusa korona u RS pravovremeno reagovao i preduzeo sve mjere kako bi bilo zaštićeno zdravlje svih građana, pa je, između ostalog, donesena odluka da se sve sportske manifestacije i takmičenja održavaju bez prisustva publike, a potom su zabranjene i sportske aktivnosti.

"To je moralo biti urađeno jer su sva veća okupljanja bila visokorizična. Adekvatnim i pravovremenim mjerama spriječili smo nekontrolisano širenje epidemije", rekla je Davidovićeva.

Ona je naglasila da je nakon toga, pružena podrška sportskim kolektivima u smislu saniranja ekonomskih posljedica koje su pretrpjeli, pa su uključeni u program finansiranja poreza i doprinosa za mart, i plate i poreza i doprinosa za april, čime je Vlada pokazala odgovornost i spremnost da pruži podrška svim subjektima koji su pretrpjeli štetu izazvanu ovom svjetskom pandemijom.

Davidovićeva je dodala da se danas sve polako vraća u normalu. Sportisti treniraju, a u skladu sa poboljšanjem epidemiološke situacije Davidovićeva vjeruje da će uskoro i publika moći da uživa na tribinama stadiona i sportskih dvorana.

Ona je istakla da republičkog finala Malih olimpijskih igara ove godine neće biti, jer su sva školaska takmičenja zaustavljena onog momenta kad je obustavljena i nastava.

"U okviru Malih olimpijskih igara završeno je 10 regionalnih takmičenja, ali do finala nismo stigli i naredne godine planiramo lijepu manifestaciju koju Male olimpijske igre zaslužuju, a koja će okupiti oko 3.000 učesnika", rekla je Davidovićeva.

Ona je dodala da je ove godine otkazana i tradicionalna manifestacija "Konferencija beba" koja svake godine okupi veliki broj porodica, ističući da se ne želi rizikovati.

"Naravno, nećemo zaustaviti svoje aktivnosti, te planiramo posjetiti porodilišta u RS, uručiti prigodne poklone jer tu počinje život i želimo da te prve zajedničke dane majke i bebe čuvaju u lijepoj uspomeni", istakla je Davidovićeva.

Osvrćuči se na aktivnosti i planove ministarstva u narednom periodu, Davidovićeva je rekla da se mnogo toga planira kada je riječ o svim resorima.

"Prvenstveno kada je riječ o podršci mladim ljudima u ruralnim sredinama, koji treba da grade život i stvaraju porodice. Svjesni smo činjenice da je mladima u ruralnim sredinama, posebno u nerazvijenim lokalnim zajednicama, znatno teže ostvariti osnovne uslove za život, pa samim tim i formirati porodicu i u narednom periodu planiramo posebnu pažnju usmjeriti na ovu populaciju mladih, odnosno mladih bračnih parova", rekla je Davidovićeva.

Ona je istakla da su svi projekti u razradi i da ne može još govoriti o detaljima, ali da može reći da se vjeruje u uspješnu realizaciju ukoliko sve bude kako je planirano.

"I u sportu smo planirali aktivnosti u oblasti infrastrukture i mislim da ćemo u najskorije vrijeme započeti sve ove aktivnosti koje smo malo zaustavili, ali ne i zapostavili zbog pandemije", zaključila je Davidovićeva.