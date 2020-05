Davidović: Sistemsko urušavanje srpskog identiteta u Crnoj Gori

BANJALUKA - Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović istakao je da se cjelokupni srpski identitet u Crnoj Gori sistematski urušava još od vremena komunista, a da je to posebno izraženo za vrijeme režima crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

"Ukinuti su ćirilica, srpski jezik, srpska istorija, srpska književnost i srpski simboli. Ostala je Srpska pravoslavna crkva (SPC) koju unazad desetak godina pokušavaju pomesti, odnosno uništiti kao posljednju instituciju koja nosi srpski i vjerski identitet Srba u Crnoj Gori", rekao je Davidović Srni.

On je naglasio da je usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti kao posljednjim činom zabijen klin u kovčeg crnogorskog pokušaja da Srbi i SPC budu eliminisani iz života crnogorskog društva.

"Donošenjem tog zakona i sveukupnim procesima koji se unazad dvadesetak godina vode u Crnoj Gori prepisan je recept frankovaca, odnosno ustaške ideologije koja je od 1941. do 1945. bila primijenjena nad Srbima i SPC u NDH", ocijenio je Davidović.

Davidović je poručio da, ako Crna Gora želi da bude istinska demokratska država, prvo što mora da uradi jeste da prizna prava Srbima, koji čine više od 30 odsto populacije u toj zemlji.

"To važi i za SPC, kojoj mora da prizna istorijski identitet kao što je potpisivanjem ugovora i zakonskim odredbama uradila kada je riječ o Islamskoj zajednici i Katoličkoj crkvi. To ne treba da učini zbog toga što ih neko prisiljava, nego zato što je to vrlo snažno unutrašnje pitanje na koje Srbi i SPC imaju pravo da dobiju kvalitetan odgovor kroz zakon i ugovor", rekao je Davidović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora može da slijedi primjer uvažavanja SPC i srpskog naroda u BiH, a čak i Hrvatske, koja ima tolerantan zakon kojim priznaje identitet i istorijsku trajnost SPC na tim područjima i ne dira njena materijalna dobra.

"U BiH je taj zakon izvanredno postavljen i on je plod usaglašavanja predstavnika Islamske zajednice, Jevrejske zajednice, Katoličke crkve, SPC, političkih struktura i stručnjaka. Taj zakon je usvojen 2004. godine i on ove vjerske zajednice tretira kao istorijske koje ne moraju da se registruju jer im je istorija dala pravo da egzistiraju.

Sve ostale zajednice koje se formiraju treba da se registriju", podsjetio je Davidović.

On je dodao da je na osnovu tog zakona 2008. godine potpisan i ugovor sa Patrijaršijom SPC u Beogradu.

"BiH se može pohvaliti izvanrednim zakonom. Ako je BiH od 1992. do 1995. godine prošla kroz tako traumatično vrijeme i ako smo se mogli usaglasiti u vezi s tim zakonom i ugovorima, onda to može i Crna Gora ako želi da bude demokratska zemlja. U ovom trenutku je očito da ona, kako to Đukanović reče, zbog traženja domovinskog identiteta želi da poništi ne samo srpski identitet, nego i SPC. Ako crnogorski režim nastavi tako da funkcioniše, plašim se da će protesti i litije biti dugovječni, kao što je i sama SPC, sve dok ne dobije svoja prava", ukazao je Davidović.

Komentarišući Đukanovićevu najavu osnivanja crnogorske pravoslavne crkve, Davidović je ocijenio da je paradoks da u 21. vijeku država osniva crkvu.

"To postoji samo u primitivnim društvima. Kakva će to crkva i vjera biti ako je država osniva? On to može uraditi nekim aktima, kao što je dozvolio postojanje takozvane crnogorske pravoslavne crkve Miraša Dedeića, ali to neće imati osnova u narodu. Podršku SPC daje više od 50 odsto građana Crne Gore, ne samo vjernika, nego i onih koji imaju svijest o značenju SPC i pravoslavnih vladika i sveštenstva u izgradnji državnosti Crne Gore", naglasio je Davidović.

On je ocijenio da, šta god Đukanovićev režim uradi, na tom putu neće imati podršku u narodu, već će i dalje biti suočen s mirnim protestima i molitvama vjernika koji će braniti srpski identitet i demokratsku Crnu Goru, a on će izgubiti kredibilitet demokratskog razvoja Crne Gore.

"To su stvari koje crnogorsko društvo neće prihvatiti i kazniće to i na izborima, a SPC će konačno pobijediti. Svaka državna crkva formirana na taj način pokazala se neuspješnom, kao što je i takozvana crnogorska pravoslavna crkva koja je osnovana kao nevladina organizacija. Ona nema vjernika, ima podršku bivših komunista i radikalnih ateista, a u njoj je nekolicina sveštenika koji nisu vjernici, već su više institucionalno okupljeni antihristi, bezbožnici i demoni, nego što su zastupnici crkve", rekao je Davidović.

Govoreći o nedavnom hapšenju Njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i sveštenika, Davidović je rekao da je to bilo bolno.

"Lično ga poznavajući, vladiku Joanikija smatram jednim od najuzvišenijih ljudi i crkvenih velikodostojnika po njegovoj časti, poštenju, mudrosti, načinu vođenja crkve i učešću u crkvenom i narodnom životu Crne Gore. Oni koji su ga hapsili ne mogu se pohvaliti nijednom od ovih osobina. To je posljedica donošenja zakona i odnosa prema SPC", istakao je Davidović.

Na pitanje da li je to svojevrsna opomena vladikama, sveštenicima i vjernicima SPC, Davidović je rekao da to ne znači ništa jer su prošli i kroz gora vremena i opstali.

"Spremni su na mučeništvo i to u mnogo većoj mjeri u odnosu na ono što su ovi spremni da urade prema SPC i sveštenstvu. Režimu mora biti jasno da nikakva sila i zakon koji imaju u rukama ne može da pobijedi način na koji razmišljaju i vjeru sveštenstva i SPC. Bolje je da idu na demokratski dijalog koji će donijeti rješenje nego da posežu za silom", poručio je Davidović.