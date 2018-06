Demobilisani borci prijete: Zakon ili blokada FBiH

SARAJEVO - Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazao je "Nezavisnim" da ne zna hoće li moći zakazati sjednicu do srijede do podneva, kako su to zatražili demobilisani borci iz toga entiteta.

"Nisam u Sarajevu. Nemam nikakav materijal na osnovu kojeg bi se mogla zakazati sjednica", pojasnio je Mušić.

Podsjećamo da su demobilisani borci u Federaciji BiH u subotu zaprijetili da će protestovati i blokirati ovaj entitet ukoliko do srijede Parlament FBiH ne zakaže sjednicu na kojoj će se razmatrati novi prijedlog zakona o demobilisanim borcima i boračkom registru. Bivši borci traže obećani zakon, a Vlada taj zakon još nije dostavila u parlamentarnu proceduru. Borci su pozvali i Bakira Izetbegovića, lidera SDA i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, i Dragana Čovića, lidera HDZ BiH i člana Predsjedništva BiH, "da narede svojim satelitima da zakažu sjednicu Parlamenta kako bi se djelovalo kroz institucije, a ne blokadama".

Demobilisani borci poručili su da oni ne izlaze na ulicu iz obijesti i da nisu horde koje će činiti zlo, već samo žele svoja prava.

Elvir Karajbić, šef Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu FBiH, kaže da već dugo Vlada FBiH vara boračku populaciju.

"Jedan od zaključaka i Parlamenta bio je da Vlada pripremi zakon u roku od 30 dana i dostavi ga u u parlamentarnu proceduru. Nama je iz Vlade rečeno da je pripremljen zakon koji uređuje ovu oblast, ali nam nikada nije dostavljen. Niti je zakon pripremljen, niti je stavljen u parlamentarnu proceduru, što dovoljno govori o neozbiljnosti Vlade i vladajuće većine. Ne znam šta će biti dalje i nije isključen nijedan scenario", kaže Karajbić.

Nazil Velić, jedan od demobilisanih boraca, koji je u subotu prisustvovao sastanku u Sarajevu, kazao je da je do 22. juna Salko Bukvarević, resorni federalni ministar, trebalo da preda Prijedlog zakona o boračkoj populaciji u parlamentarnu proceduru, te da to nije učinjeno.

"Federalni ministar za pitanja boraca nije ispoštovao ono što je Parlament od njega tražio. Nije uputio zakon Parlamentu, nije učinio ništa za demobilisane borce", rekao je Velić.