Demobilisani borci protestuju pred zgradom Federalnog parlamenta

SARAJEVO - Bivši borci Armije RBiH i HVO-a su se okupili ispred zgrade Parlamenta FBiH. I dalje zahtijevaju od vlasti da se objavi registar boraca, prestanu finansirati boračke organizacije i ostvare pravo na borački dodatak.

Medijima su se obratili i neki od boraca koji tvrde da neće odstupiti od svojih zahtjeva.

"Niko ne može planirati ništa. Mi planiramo ostati ovdje. Ako bude trebalo do smrti. Oni naše vapaje ne žele da čuju. Mi zimus što smo bili na -20 temperaturi, samo nas vuku za nos, na čelu sa ministrom Bukvarevićem. Mi mislimo da će mnogo biti gore nego zimus. Mi smo danas došli da riješe naša pitanja, sada ili nikada. Ako ne žele, mi ćemo napraviti mnogo gore nego zimus. Sada neće blokirati puteve, nego ćemo nešto drugo da radimo", rekao je Ahmo Zulić, demobilisani borac iz Zvornika

Esma Turulja je kazala da kao demobilisani borac nema "ništa".

"Dijete mi ide u školu. Nema ni stipendije, nema ništa. Živim u kolektivnom centru. Četiri godine sam bila diverzant. Državu branila, ništa nemam. U kampu se smrzajem. 54 su mi godine. Biro neće više da me drži. Nesposobna sam. Ja odavde ne idem. Neka dođe ko god hoće da me vodi u zatvor. Ja ću se ovdje zapaliti benzinom, evo ga ovdje. Nosim ga u tašni. Vjerujte mi", rekla je.

Jedan od boraca je naglasio kako "hoće da im uzmu posljednju kap krvi. Minhenska brigada sada ima 200.000. Znaju oni to dobro. Oni sada uzimaju pare i sebi guraju u džep. Ima 200.000 pobjeglica."

Darinko Boto kao predsjednik "Udruge zaboravljenih branitelja" je istakao kako se "oni nadaju da će ući u Parlament da se to danas uvrsti u Dnevni red. I to danas, a ne sutra. Nećemo se pomaknuti odavde dok se naši zahtjevi ne usvoje. A to su tri zahtjeva”, piše N1.

Osim današnjeg protesta demobilisanih boraca, protest je zakazan i za sutra u 10 sati, takođe pred zgradom Parlamenta Federacije BiH.

Vlado Marušić iz Udruge razvojačenih branitelja HVO-a ZHK kazao je za Klix.ba da će oni, zajedno s predstavnicima udruženja nastalih iz Armije RBiH, u srijedu biti pred zgradom Federalnog parlamenta u 10 sati."Razvojačeni branitelji HVO-a iz Gruda, Širokog Brijega, Posušja,

Posavine i Viteza bit će sutra pred zgradom Federalnog parlamenta, zajedno s predstavnicima udruženja nastalih iz Armije BiH, iz Unsko-sanskog, Srednjo-bosanskog i Zeničko-dobojskog kantona", kazao je Marušić.

