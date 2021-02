Demobilisanim borcima VRS po 10.000 KM za samozapošljavanje

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je za samozapošljavanje demobilisanih boraca u ovoj godini planirano tri miliona KM, a da je za te namjene predviđeno da se isplaćuje po 10.000 KM po jednom licu.

Milunović je pojasnio da je u ovoj godini planirano da se unaprijedi položaj nezaposlenih demobilisanih boraca i da se obezbijede značajnija sredstva za akcione planove za tu namjenu u okviru čega je predviđeno tri miliona KM za samozapošljavanje.

"Program još nije pripremljen, a ta sredstva uskoro će biti raspoloživa i planirano je izdvajanje od 10.000 KM po jednom licu za samozapošljavanje", rekao je Milunović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je podsjetio da se od 2012. godine sprovode akcioni planovi zapošljavanja kojim je do sada omogućeno borcima, ratnim vojnim invalidima i djeci poginulih boraca da kroz posebne projekte zapošljavanja i samozapošljavanja kod poslodavaca dođu do posla.

Milunović je naglasio da se u republičkom budžetu nalazi pet miliona KM namijenjenih za povrat poreza i doprinosa poslodavcima za zapošljavanje lica iz boračkih kategorija, ali još nije razrađen poseban program, što će biti urađeno u što skorije vrijeme.

Milunović je rekao da je za sada nepoznato koji će biti period povrata poreza i doprinosa po zaposlenom borcu sa evidencije biroa za zapošljavanje, ali očekuje da će to bi na rok od šest mjeseci i da će za to namjenska sredstva od pet miliona KM biti raspoloživa.

"Ukoliko se ta sredstva utroše na takav način, Vlada će obezbijediti dodatna sredstva, jer sa dosadašnjim projektima imamo iskustvo da su poslodavci najviše bili zainteresovani za projekat povrata poreza i doprinosa", dodao je Milunović.

On je podsjetio da je prvi put prošle godine u akcionom planu bio program koji je omogućio da se odradi pripravnički staž i za djecu sa srednjom stručnom spremom, što će biti i u ovoj godini.