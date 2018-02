Depresija će biti jedan od glavnih uzroka radne nesposobnosti

TESLIĆ - Unapređenje mentalnog zdravlja biće jedan od vodećih izazova za BiH, budući da statistika Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuje na to da će depresija u bliskoj budućnosti biti jedan od glavnih uzroka nesposobnosti za rad, rečeno je danas na konferenciji u Tesliću pod nazivom "Mentalno zdravlje u BiH - razgovarajmo".

Na konferenciji za novinare prije početka dvodnevne konferencije navedeno je da je BiH po sistemu pružanja usluga iz oblasti mentalnog zdravlja lider u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope i po standardima najbliža onom u Italiji.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović rekao je da u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj godišnje u prosjeku bude registrovano 40.000 ljudi sa mentalnim poteškoćama.

Latinović je naveo da centri za mentalno zdravlje na godišnjem nivou pružaju oko 80.000 usluga, od čega je 30.000 prvi pregled.

Prema njegovim riječima, bolničke usluge za akutnu i hroničnu hospitalizaciju prosječno koristi oko 6.000 ljudi.

Latinović je istakao da je resorno ministarstvo uspostavilo dobru zakonsku legislativu koja se odnosi na unapređenje mentalnog zdravlja i naveo da su u ključnim zakonima u Srpskoj, o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, prepoznate usluge i ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a sve u okviru koncepta deinstitucionalizacije koje zagovaraju SZO i razvijene zemlje u svijetu.

"Taj proces podrazumijeva uspostavljanje novih usluga na nivou lokalne zajednice koje pružaju multidisiplinarni timovi u centrima za mentalno zdravlje, kojih u Srpskoj ima 27", naveo je Latinović i dodao da je uspostavljena zakonska legislativa za takve centre, spisak usluga koje vrše i koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja Srpske.

Latinović je naglasio da je veoma značajno to da licima sa zdravstvenim poteškoćama u njihovoj lokalnoj zajednici može da bude pružen odgovarajući ambulantni tretman, zbog čega je važno osposobljavati stručnjake za ovu oblast.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da je mentalno zdravlje jedan od glavnih problema zbog čega je potrebno povećati broj multidisciplinarnih timova, te što više smanjiti stigmu u društvu da ljudi sa mentalnim poteškoćama ne bi bili u institucijama, već živjeli u svojim sredinama.

Čerkez, koji je zadužen za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija, naveo je da u BiH 1.200.000 ljudi ima neki od simptoma postraumatskog stresnog poremećaja, a do 400.000 lica ima taj poremećaj.

On je naglasio da su u Federaciji BiH formirana 42 centra za mentalno zdravlje i svaki od njih brine za do 70.000 pacijenata, da je procenat oporavka veoma visok. On kaže da tim čine po jedan psihijatar i socijalni radnik, dva psihologa i četiri medicinske sestre, od kojih je jedna okupacioni terapeut.

Direktor za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH Barbara Datvajler Šojer rekla je da je proteklih sedam godina Vlada Švajcarske donirala 17.000.000 KM u okviru projekta mentalnog zdravlja, a podršku planira da nastavi i u naredne četiri godine sa dodatnih 9.000.000 KM.

Ona je istakla da je zadovoljna dosadašnjim rezultatima u BiH, u kojoj djeluje 70 centara za mentalno zdravlje i u kojima je oko 3.000 osoba imalo benefite u unapređenju kvaliteta života i za oko 30 odsto smanjen broj upućivanja pacijenata iz domova zdravlja na više zdravstvene nivoe, što je znatno smanjilo budžetske troškove.

Direktor Asocijacije "Iks-ipsilon" Emina Osmanagić rekla je da u svijetu više od 450.000.000 lica ima neki od mentalnih poremećaja, a samoubistvo je drugi najčešći uzrok smrti među mladima.

Član Udruženja građana "Zajedno" iz Banjaluke Svjetlana Opačić ukazala je na značaj medija u podizanju svijesti o mentalnim problemima.

Konferenciji u hotelu "Kardijal" u Banji Vrućici prisustvuje oko 300 predstavnika institucija, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja lica sa mentalnim bolestima i poremećajima, organizacija profesionalaca u mentalnom zdravlju, kao i međunarodnih organizacija u BiH.

Projekat podržava Vlada Švajcarske, realizuje Asocijacija "Iks-ipsilon" u saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravlja i Vladom Brčko distrikta, te Ministarstvom civilnih poslova BiH.