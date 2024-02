Dervenćani prikupili 10.000 KM za Svetosavsku salu

DERVENTA - Kolo srpskih sestara "Carica Milica" iz Dervente organizovalo je Svetosavski bal, četvrti po redu, a kako kažu iz ove organizacije, na ovaj način nastavljaju tradiciju prekinutu prije više od osam decenija i na najbolji način njeguju dobročinstvo i kulturu.

Potvrdila je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Đurđa Pijetlović, predsjednica derventskog Kola srpskih sestara, koje broji više od 90 članova.

"Sva sredstva od priloga sa Svetosavskog bala usmjerena su za izgradnju, tačnije završetak izgradnje sale u sklopu kompleksa Stare crkve u Derventi, a obezbijedlili smo 10.000 KM. Pored obezbijeđenih sredstava za izgradnju Svetosavske sale, već tradicionalno smo nagradili i jednog studenta iznosom od 1.000 KM, a ove godine to je Ljupka Vasić, studentkinja postdiplomskih studija, smjer mašinstvo, na Fakultetu elektrotehničkih nauka u Novom Sadu", kaže Pijetlovićeva.

Dodaje da je glavni gost Svetosavskog bala bio poznati glumac Slaviša Čurović, za koga kaže da je čovjek koji živi u svetosavlju i blizak je shvatanjima KSS "Carica Milica", a koji je goste pozdravio besjedom i pozvao na jedinstvo među narodima.

"Veče je bilo zaista izuzetno, bili smo u motelu 'Babino brdo' i pokušavamo i na taj način da promovišemo našu Derventu, i zato svake godine mijenjamo mjesto održavanja bala, a nadamo se da će bal iduće godine biti u Svetosavskoj sali, za koju su i donirana prikupljena sredstva", kazala je Pijetlovićeva i napomenula da joj je drago što nastavljaju tradiciju svojih predaka.

"Kolo srpskih sestara osnovano je tridesetih godina prošlog vijeka i radilo je sve do 1941. godine. Svoj rad je obnovilo 1993. godine i aktivno se bavilo humanitarnim radom na terenu, a po završetku ratnih dešavanja i Kolo je prestalo sa svojim aktivnostima sve do decembra 2016. godine i od tada radi, dok je Svetosavski bal obnovljen 5. februara 2019. godine, nakon 78 godina", objašnjava Pijetlovićeva.

Dodala je da je kulturni dio manifestacije obilježen i nastupom sestara Nović, koje su mnogobrojne zvanice uveselile izvođenjem etno-pjesme, a svoje muzičko umijeće pokazala je i talentovana violinistkinja iz Dervente Maja Orlando.

Da će veliku korist od završetka izgradnje Svetosavske sale imati svi Dervenćani, potvrdio je za "Nezavisne novine" sveštenik Ljubiša Nović i izrazio zahvalnost što je KSS "Carica Milica" prikupljena sredstva sa bala preusmjerilo za izgradnju svetinje koja će imati višestruku primjenu.

"To je jedan višenamjenski objekat, površine 200 kvadrata, koji će biti prilagođen raznim potrebama, prije svega našim mališanima i omladini koja će tu da se okuplja oko crkve. Predviđeni su multimedijalni sadržaji, a zamislili smo da pored Svetosavske sale napravimo i jednu igraonicu za djecu na otvorenom. Kapacitet sale bi trebalo da bude od 120 do 150 ljudi, a biće opremljena najmodernijim tehničkim rješenjima. To će biti prvi objekat takve namjene na području naše regije i služiće za promociju knjiga, raznih kulturnih događaja, a prije svega okupljanje našeg naroda oko najstarije crkve u Derventi, koja je sagrađena od 1851. do 1855. godine, a porušena je na Spasovdan 1992. godine, kada je bukvalno pretvorena u prah", priča Nović i napominje da derventski vašar, koji je prošle godine obilježio 172. godišnjicu, upravo datira od osvećenja temelja Stare crkve.

"Plan je da svečano osvećenje cijelog kompleksa kod Stare crkve bude 1. septembra i nadam se da ćemo ugostiti više episkopa, sveštenika, a očekujemo i više od dvije hiljade ljudi da se svi zajedno pomolimo i blagodarimo Bogu što smo dobili priliku da ovo gradimo i izgradimo. Aktivno radimo na gradnji, a nakon izlivene betonske ploče, otpočeli smo sa izradom drvene konstrukcije za krov i nadamo se da će naš objekat vrlo brzo biti pod krovom, a potom da ćemo završiti i ostale građevinske radove", objašnjava sveštenik Ljubiša.

Dodaje da je zahvalan svima koji su na bilo koji način pomogli izgradnju Svetosavske sale u kompleksu Stare crkve i pozvao sve ljude dobrog srca i koji su u mogućnosti da doniraju sredstva na žiro račun: STARA CRKVA U DERVENTI 562-005-814-541-10-29.

