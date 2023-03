Deset godina u borbi protiv diskriminacije

TREBINJE - Forum protiv diskriminacije, koji već deset godina okuplja nevladine organizacije istočne Hercegovine koje se bave borbom protiv bilo koje vrste diskriminacije u društvu, riješio je konkretnim djelovanjem i pokretanjem inicijativa, brojne probleme iz radnog i socijalnog prava, probleme lica sa invaliditetom, najviše se bazirajući na marginalizovane grupe.

Aleksandra Vuković, predsjednica Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava je na obilježavanju decenije rada foruma istakla da su veliki napori uloženi u promociji prevencije borbe protiv diskriminacije.

"Prevashodno je stavljan akcenat na oblasti zaštite radnih i socijalnih prava, jer je ta oblast najviše podložna diskriminaciji, odnosno, najviše je pojedinaca koji su nam se obraćali upravo iz tih razloga", kazala je Vuković, preciziravši da su najčešće bili u pitanju mobing, osiguranje na radu, diskriminacija kod zapošljavanja i slično.

Branimir Tamindžija, predsjednik Udruženja oboljelih od multipleskleroze istočne Hercegovine, međutim, dodaje da su se oni najviše suočavali sa rješavanjem zdravstvenih prava, problema ostvarenja invalidnina i slično, što se u dobroj mjeri rješavalo upravo zahvaljujući Forumu.

"Iako je naša Vlada Republike Srpske dala civilne invalidnine, i tu imamo diskriminacija sa nivoa države, jer su odobrili invalidnine populaciji kod koje je invalidnost nastupila do 18 godina, a ostatku ništa, osim pojedinih kategorija, ali smo se, nadamo se, i za ostale izborili i za to smo dobili i obećanja ministra", kazao je Tamindžija, napominjući da su čalanovi Udruženja imali i probleme sa inovativnim terapijama, ali sve više imaju razumijevanja od Fonda, iako je, kako kaže, sve to još nedovoljno.

On dodaje da su u dobroj mjeri uspjeli za lica sa invaliditetom riješiti i parking mjesta, u dogovoru sa nadležnim službama, što i savjetnik u instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH Maja Pandžić Marić smatra veoma važnim.

"Imali smo konkretnih žalbi koje smo rješavali kroz rad naše institucije, zakonodavnih inicijativa, kao što su na primjer prevazilaženje barijera osoba sa invaliditetom, pristup bilo kojoj organizaciji, organima javne vlasti i slično i sve to zajednički rješavamo", navela je Pandžić Marić.

Pravni savjetnik Misije OEBS-a u BiH Šejla Maslo Ćerkić je kazala da su se tokom prethodnih deset godina postojanja Foruma bavili pitanjima prava osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti, prava žena i slično, te da su u fokusu rada bila pitanja prava na ličnu invalidninu, pristupačnosti osoba sa invaliditetom, prava porodilja i slično.